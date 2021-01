महिला क्रिकेटर ने छक्का जड़कर ठोका सबसे तेज शतक, बॉल लगी बच्ची को, पास जाकर किया कुछ ऐसा - देखें Video

सोफी ने तेज गेंदबाज की गेंद पर बैठकर छक्का जड़ा. बॉल सीधे एक बच्ची को लग गई. इसी छक्के के साथ सोफी ने सबसे तेज शतक जड़ा था. जश्न मनाने के बजाय वो बच्ची के पास दौड़कर पहुंच गईं. वो उसके साथ बैठीं और हालचाल लिया. फिर उन्होंने बच्ची के साथ फोटो भी क्लिक कराई. बॉल बच्ची को गाल को छूते हुए निकली थी.

Sophie Devine is all class



She appeared to strike a young fan in the crowd, as she brought up her record-breaking #SuperSmashNZ century with a maximum



Shortly afterwards, Devine went to see her, and gave her a few moments she'd NEVER forget pic.twitter.com/1qKzBHdv4m