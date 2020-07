रजनीकांत ने दौड़ाई 3 करोड़ की कार, लोग बोले- 'लेम्बोर्गिनी के अंदर शेर...' - देखें Viral Photos

कोरोनावायरस महामारी के चलते रजनीकांत ने सरकार के नियमों का पालन किया और फेस मास्क लगाया. कार चलाते वक्त उन्होंने सीट बेल्ट भी लगाया हुआ था. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने देखा और उनकी सराहना की. लोगों ने #LionInLamborghini हैशटैग के साथ मजेदार कमेंट किए.

एक यूजर ने लिखा, 'जो उपदेश देता है, वो उसका पालन भी करता है. कार के अंदर भी फेस मास्क लगाए हुए हैं रजनीकांत.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'जब हम इस कोरोना पीरियड में बाहर जाते हैं, तो खुद को बचाने के लिए यह सही उदाहरण है. मास्क पहनें और जब कार चलाएं तो सीट बेल्ट भी लगाएं. साथ ही सुरक्षित ड्राइव करें.'

रजनीकांत के फेन पेज ने एक और तस्वीर पोस्ट की. जहां खुलासा किया गया कि रजनीकांत लेम्बोर्गिनी उरुस चला रहे थे. जिसकी कीमत भारत में 3 करोड़ रुपये हैं. फेन पेज द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर में देखा जा सकता है कि रजनीकांत अपनी बेटी सौंदर्य रजनी के साथ फोटो क्लिक करा रहे हैं और पीछे लेम्बोर्गिनी कार खड़ी है. फोटो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'सुपरस्टार रजनीकांत अपनी बेटी सौंदर्य के परिवार के साथ. तस्वीर में दिख रही कार लेम्बोर्गिनी उरुस, जो कल रजनीकांत चला रहे थे. उनके चेहरे पर मुस्कान और खुशी देखकर अच्छा लगा.'

Thalaivar #Superstar@rajinikanth with his daughter @soundaryaarajni family. The #Lamborghini#Urus model car seen in the picture is the car which Thalaivar drove (The pic we saw yesterday). Very happy to see #Thalaivar smiling and happy. #ThalaivarForLife

#Rajinikanth#RBSIpic.twitter.com/mCtMSSmomH