Gujarat में अनोखे अंदाज में मनाया गया धारा 370 खत्म होने का जश्न, स्कूल के बच्चों ने किया ऐसा

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म कर दी गई है. धारा 370 के कई खंड लागू नहीं होंगे. सिर्फ खंड एक बचा रहेगा. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया है. वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा. इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्कूल के बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर 370 बनाया और उस पर क्रॉस का साइन बनाया. इस वीडियो को ANI ने ट्वीट किया है.

कुत्ते को शैम्पू लगाने के लिए दो चिंपाजी ने किया ऐसा काम, देखकर आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे

गुजरात के सूरत के श्री स्वामीनारायण गुरुकुल के स्टूडेंट्स ने मानव श्रृंखला बनाकर आर्टिकल 370 के हटने का जश्न मनाया. इस वीडियो को ड्रोन के जरिए रिकॉर्ड किया गया. देश भर में लोग धारा 370 के हटने का जश्न मना रहे हैं. 28 सेकंड का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को ANI ने 6 अगस्त की सुबह 6 बजे शेयर किया था. जिसके 65 हजार से ज्यादा व्यूज, 10 हजार से ज्यादा लाइक्स और 2 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स किए.

लिफ्ट में रस्सी से लटक गया भाई, बहन ने ऐसे बचाई जान, CCTV में कैद हुआ हादसा

देखें VIDEO:

#WATCH Students of Sri Swaminarayan Gurukul in Surat, Gujarat create a human chain, celebrating the abrogation of #Article370. (5.8.19) pic.twitter.com/8YvpgzuIs1