एक्सीडेंट की खबरों से परेशान हुए Suresh Raina, फैन्स बोले- Tiger Zinda Hai

सुरेश रैना (Suresh Raina) काफी समय से टीम इंडिया से बाहर हैं और वापसी की कोशिश कर रहे हैं. इस बार वो किसी और वजह से चर्चा में हैं. यूट्यूब पर कुछ लोगों ने वीडियो शेयर करते हुए रोड एक्सिडेंट में उनकी निधन की बात को कहा गया. लेकिन सुरेश रैना (Suresh Raina) ने इस खबर को अफवाह बताया है और ऐसी फेक खबरों को नजरअंदाज करने को कहा है. रैना (Suresh Raina) ने सोमवार को ट्विटर पर ट्वीट करते हुए फैन्स को ये जानकारी दी. उनके इस ट्वीट पर फैन्स के रिएक्शंस आ रहे हैं और ऐसा करने वालों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं. कुछ लोग उनके ट्वीट से काफी खुश हैं और इस तरह से रिएक्शन्स दिए हैं. एक यूजर ने 'टाइगर जिंदा है' फिल्म के टाइटल के जैसे, 'रैना जिंदा है' लिखा है.

सुरेश रैना (Suresh Raina) ने खबरों को अफवाह बताते हुए लिखा- 'पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब पर मेरी कार ऐक्सिडेंट की फेक खबर फैलाई जा रही है. इस फेक खबर से मेरी फैमिली और दोस्त बुरी तरह पेरशान हैं. मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस तरह की खबरों को नजरअंदाज करें. ईश्वर की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूं. जिन चैनलों ने इस तरह अफवाह उड़ाई है, वह रिपोर्ट किए गए हैं और उम्मीद है कि जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी.'

Past few days there has been fake news of me being hurt in a car accident.The hoax has my family & friends deeply disturbed. Please ignore any such news; with god's grace I'm doing absolutely fine.Those @youtube channels have been reported & hope strict actions will be taken soon