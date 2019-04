सुषमा स्वराज को यूजर ने लिखा- 'आप राहुल गांधी से ज्यादा मजाकिया हैं..', मिला ऐसा जवाब

सोशल मीडिया पर सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) काफी सक्रिय रहती हैं. वो लोगों की मदद के लिए जानी जाती हैं. वो यूजर्स से बातें भी करती हैं और सवालों के जवाब भी देती हैं. एक यूजर ने सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) के ट्वीट पर एक कमेंट लिखा- 'आप राहुल गांधी से भी ज्यादा मजाकिया हो.' जिसके बाद सुषमा स्वराज ने शानदार रिप्लाई दिया. जिसको सुनकर लोग उनकी हाजिर जवाबी की खूब तारीफ कर रहे हैं.

शख्स ने विदेश मंत्री को कहा- आप 'चौकीदार' नहीं, तो सुषमा स्वराज का मिला विनम्र जवाब

सुषमा स्वराज ने लिखा- 'तो फिर मुझे मजाकिया होना बंद कर देना चाहिए.' बता दें, इससे पहले एक यूजर ने सुषमा स्वराज के नाम के आगे चौकीदार शब्द लिखने पर सवाल खड़े किए थे. इसके बाद सुषमा स्वराज ने काफी विनम्रतापूर्वक उसका जवाब दिया था. एक यूजर ने लिखा था- 'आप विदेश मंत्री हैं, बीजेपी की सबसे समझदार नेता हैं, तो फिर खुद को चौकीदार क्यों कह रही हैं.' जिसके बाद सुषमा स्वराज ने लिखा- 'क्योंकि मैं विदेशों में रह रहे भारतीय लोगों की चौकीदारी कर रही हूं.'

केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने नाम के साथ 'चौकीदार' क्यों जोड़ा, पढ़ें- उनका जवाब

Then I should stop being humorous. https://t.co/9wC3lsbo7Y