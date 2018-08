लाहौर की लड़की ने भारतीय दोस्त की खातिर कर डाला ऐसा काम, पिघल गया सुष्मिता सेन का दिल

Someone is looking nice @Ambarseriya

सोशल मीडिया पर एक चैट काफी वायरल हो रही है. जिसके पीछे का कारण सुष्मिता सेन हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस ने लड़के की तारीफ कर उसका दिन बना दिया. पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है. दरहसल पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली सईन नाम की लड़की ने अपने भारतीय दोस्त वरुण की तारीफ की. न मानने पर सुष्मिता सेन आईं और लड़के की तारीफ की. सोशल मीडिया पर ये चैट काफी वायरल हो रही है. दोनों की मजाकिया चैट में सुष्मिता सेन आ गईं और दोनों को सरप्राइज कर दिया.पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली सईन नाम की लड़की ने अपने भारतीय दोस्त वरुण से कहा- 'कोई आज बहुत अच्छा लग रहा है.' जिसके बाद वरुण कहते हैं- 'शुक्रिया, आप कहते हैं तो मान लेते हैं.' जिसके बाद सईन कहती हैं- 'किसी और से पूछ लो अगर यकीन न हो तो.' फिर वरुण लिखते हैं- 'अब सुष्मिता सेन बोले तभी सच होगा.' जिसके बाद सईन ने सुष्मिता सेन को टैग करते हुए लिखा- 'बता दीजिए कि डीपी अच्छी लग रही है.'

That great moment when Miss Universe says she loves your dp .. Ain’t she such a humble diva ... https://t.co/45mUNS6iUz