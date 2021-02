Nasa के मिशन में अहम भूमिका निभाने वाली स्वाति मोहन की बिंदी के मुरीद हुए लोग, कही दिल जीत लेने वाली बात

The parachute has been deployed! @NASAPersevere is on her way to complete her #CountdownToMars: pic.twitter.com/i29Wb4rYlo — NASA (@NASA) February 18, 2021

नासा के इस मिशन में भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक स्वाति मोहन (Dr Swati Mohan) ने अहम भूमिका निभाई. उन्होंने नासा के कंट्रोल रूम में पर्सेवरेंस रोवर के मंगल की सतह पर ‘‘टचडाउन कंर्फम्ड'' की घोषणा की. स्वाति मोहन सोशल मीडिया पर छाईं हैं और लोग खासतौर पर उनकी बिंदी की चर्चा कर रहे हैं. लोग उनकी बिंदी के फैन हो गए हैं. स्वाति के माथे पर लगी बिंदी को देखकर लोगों ने कहा, कि वो बेहद सुंदर लग रही है. उनके माथे की बिंदी को देखकर कई लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की है.

Big love for Swati Mohan, rocking that bindi in the control room ❤️ pic.twitter.com/cmNdBpWFKB — Sumen Desktronaut Rai (@sumenrai79) February 18, 2021

“Touchdown confirmed” announced @DrSwatiMohan, 🇮🇳 origin GN&C operations lead as @NASA's #Perseverance landed inside a Mars crater.



No more the Hidden Figure in Space , ‘Lady with the Bindi' Dr Swati has made 🇮🇳 proud & inspired women across 🌎 to reach for ✨ 🌙 & Mars! pic.twitter.com/AFZYZzqyrA — Lakshmi M Puri (@lakshmiunwomen) February 19, 2021

Congrats to #MARS2020 team, led by #SwatiMohan, 4 making sure spacecraft carrying #PerseveranceRover was oriented in rt direction. She provided commentary from mission control at it's entry, descent at 12,000 mph & slowing it 4 soft landing. Beauty with brain, bindi & braids ! pic.twitter.com/c01aV2mgsA — Seema Hakhu Kachru (@Seemahkachru) February 19, 2021

Gotta say I got feels seeing Dr. Mohan announce the rover touchdown. I wonder where those kids are who would tease me about my mom's bindi back in the day (the Bay Area wasn't always a vast melting pot of diversity)https://t.co/PDratKUJ9O — Chandan Narayan | ಚಂದನ್ ನಾರಾಯಣ್ (@GutStrings) February 18, 2021

I wore a bindi in elementary school until I was old enough to notice and feel self conscious about people's comments. Admittedly, I still hesitate to post childhood pictures because of it. Swati Mohan's made me smile :) https://t.co/wfmeoYk0Of — Hema Mullur (@HemaMullur) February 18, 2021

listen.

i wore a bindi through primary school and got bullied, physically bullied, for it. this is doing all kinds of things to me. 🥲

swati mohan in mission control, thank you. #NASAPerseverance — Anuradha Damale (@anulikesstars) February 18, 2021

- Love how my Twitter feed loves space wins

- Striking how much more diverse NASA is than the yrs of white-guys-in-a-certain-age-group

- That's Dr. Swati Mohan, sporting a bindi no less - esp resonant cuz memories still linger of racist/anti-immigrant "dotbusters"#Perseverancepic.twitter.com/wo3BRwHJ8w — Tanvi Madan (@tanvi_madan) February 18, 2021

Dr. Swati Mohan (@DrSwatiMohan) has inspired a new generation of scientists today. 👏🏽👏🏽👏🏽 #Mars2020pic.twitter.com/9oJY2wx3wF — Dr. Karan Jani (@AstroKPJ) February 18, 2021

EDL family voted and I drew the straw for dyeing my hair per their request for landing day. 7 hours to entry. Landing approximately at 12:55pm. At JPL and ready to go! pic.twitter.com/96n3U3NQEs — Swati Mohan (@DrSwatiMohan) February 18, 2021

बता दें कि जब पूरी दुनिया अमेरिकी रोवर की लैंडिंग का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, तब स्वाति मोहन कंट्रोल रूम में शांत भाव से GN&C सिस्टम और प्रोजेक्ट टीम से संवाद कर रही थीं. पर्सविरन्स रोवर ने गुरुवार को दोपहर मंगल ग्रह की सतह को छू लिया. अब ये रोवर वहां प्राचीन माइक्रोबियल काल में जीवन के संकेतों की खोज के अपने मिशन पर जुट जाएगा.