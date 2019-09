नहीं देखा होगा ऐसा खतरनाक कैच, हवा में उछलकर किया ऐसा, देखें स्लो मोशन VIDEO

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में क्रिकेटर राहुल त्रिपाठी ने ऐसा कैच लिया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. इसे अब तक का सबसे रोमांचक कैच बताया जा रहा है. सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैन्स तो इस कैच की तारीफ कर ही रहे हैं, इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी इस कैच की जमकर तारीफ की है. वैसे, यह कैच कुछ महीने पुराना है, लेकिन शानदार कैच होने के कारण इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इसी साल मार्च में हुई थी, और सुपर लीग टी-20 मुकाबले में महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हुए राहुल त्रिपाठी ने यह कैच पकड़ा था. दिग्गजों ने इसका वीडियो शेयर किया और यह वायरल हो गया. लोग इस कैच को अब तक का सबसे शानदार कैच बता रहे हैं. बता दें, रेलवे और महाराष्ट्र के बीच टी-20 मुकाबला खेला गया था, जिसे महाराष्ट्र ने आसानी से जीत लिया था.

देखें VIDEO:

Catches don't get more sensational than this????(wait for slo-mo) pic.twitter.com/UPS6PHVxFC