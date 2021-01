Sanju Samson ने आगे बढ़कर मारा ताबड़तोड़ छक्का, देखकर गेंदबाज ने दिया ऐसा रिएक्शन - देखें Video

पुडुचेरी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 138 रन बनाए. जवाब में केरल ने आसानी से मैच जीत लिया. संजू सैमसन ने 3 चौके और दो छक्के जड़े. उसमें से एक छक्का सबसे खास था. नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर खड़े सचिन बेबी को उन्होंने कहा, 'मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं.' और फिर अगली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया.

श्रीसंत (SreeSanth) ने खेली जा रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (Mushtaq Ali Trophy) के तहत सोमवार को मुंबई के वानखड़े स्टेडियम में पुडुचेरी के खिलाफ मैच से वापसी की. सभी की नजरें इस पर लगी हुई थीं कि साल 2013 में स्पॉट फिक्सिंग के चलते आजीवन प्रतिबंधन झेलने वाले श्रीसंत कैसा प्रदर्शन करते हैं. श्री (Sreesanth) के इस बैन को हाईकोर्ट ने सात साल में तब्दील कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने क्लब स्तर पर कई मैच खेले और लिस्ट ए मुकाबलों में यह उनका सालों बाद पहला मुकाबला रहा.

