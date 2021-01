Syed Mushtaq Ali Trophy: एक मिनट के Video में देखें मोहम्मद अजहरुद्दीन का आंतक, 37 गेंदों में ठोक डाला शतक

197 रन का पीछा करने उतरी केरल के ओपनर बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन ने शानदार बल्लेबाजी दिखाई. उन्होंने आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया. उन्होंने 9 चौके और 11 छक्के जड़ते हुए 137 रन बना डाले. 253 के स्ट्राइकरेट के साथ उन्होंने यह कमाल कर दिखाया. टीम इंडिया के पूर्व दिग्गी खिलाड़ी भी उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं. वीरेंद्र सहवाग ने भी उनकी पारी की खूब तारीफ की है.

देखें Video:

Kerala's Mohammed Azharudheen scored the joint third fastest T20 century by an Indian player. Incredible performance against Mumbai... #MohammedAzharuddeen pic.twitter.com/GtbTtMEdmq

वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'वाह अजहरुद्दीन, बेहतरीन. मुंबई के खिलाफ इस तरह का स्कोर वाकई शानदार है. पारी देखकर मजा आ गया.'

Wah Azharudeen , behtareen !



To score like that against Mumbai was some effort. 137* of 54 and finishing the job on hand. Enjoyed this innings.#SyedMushtaqAliT20pic.twitter.com/VrQk5v8PPB