फैन ने लिखी ऐसी बात कि तापसी ने खुद दिया Reply, रातभर Google पर मतलब सर्च करते रहे लोग

@taapsee i love your body parts — aku pandey (@PandeyAku) December 17, 2018

Wow! I like them too. BTW which is your favourite ? Mine is the cerebrum. https://t.co/3k8YDbAL64 — taapsee pannu (@taapsee) December 17, 2018

You actually caused a surge in @GoogleIndia 's search trend last night and today ( after your tweet at 9 pm ) for 'cerebrum' looks like Mr Pandey and his friends were busy trying to figure out what it meant pic.twitter.com/QtHrFKY4ZB — Rahul (@iam_rahool) December 18, 2018

Terribly mean of you to boast about a body part which the troll doesn't have — sushant sareen (@sushantsareen) December 17, 2018

Us lallu ne google kiya hoga ki sala cerebrum kya chez h jhkaashh reply — Kanchan Naithani (@kanchannaithani) December 17, 2018

Aap ne ladke ki bolti band kr di.. Feel proud aaj ki girls ko aise hona chahiye.. Keep it up — Vivek Singh(INDIAN) (@VivekRaghuwansi) December 17, 2018

Daper reply... U nailed it — Jyotsna Shambhavi (@JyotsnaShambha2) December 17, 2018

Epic reply! Just like her epic characters from movies like Mulk,Naam Shabana and Pink — Amit (@Lyricist28) December 17, 2018





सोशल मीडिया पर सेलेब्स को लेकर जितनी तारिफें होती हैं, उससे कहीं ज्यादा क्रिटिक्स भी झेलने पड़ते हैं. ये एक ऐसा प्लैटफॉर्म है जहां कोई भी अपनी बात इन सेलेब्स तक रख सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही हुआ है जब किसी सेलेब ने यूज़र के बेतुके कमेंट का खुद जवाब दिया हो. हाल ही में एक ट्विटर यूज़र ने तापसी पन्नू को टैग कर कमेंट लिखा...@taapsee i love your body parts.इस कमेंट का एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने खुद जवाब दिया और कहा Wow! I like them too. BTW which is your favourite? Mine is the cerebrum.तापसी पन्नू के बारे में लिखे गए इस कमेंट पर एक के बाद रिएक्शन आने लगे. लेकिन उससे ज्यादा तापसी के जवाब में दिया शब्द 'cerebrum' का मीनिंग गूगल पर ट्रेंड करता रहा. क्योंकि ज्यादातर यूज़र्स को इस शब्द का मतलब ही नहीं मालूम था.जी हां, तापसी पन्नू के इस जवाब के मतलब को लोग रात भर Google पर सर्च करते रहे कि आखिर इसका मतलब क्या होता है. लेकिन इन सबसे ज्यादा मज़ेदार रहे इस यूज़र के कमेंट पर लोगों के ये रिएक्शन.बता दें, तापसी पन्नू पिंक, नाम शबाना, सूरमा और मुल्क जैसी फिल्मों में अपनी दमदार परफॉर्मेंस दिखा चुकी हैं.