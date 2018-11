TaimurDoll को देख Crazy हुए लोग, ट्विटर पर दिए ऐसे कमेंट्स

बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर स्टार किड तैमूर अली खान की #TaimurDoll मार्केट में आ चुकी है. इसे ऑनलाइन भी कई वेबसाइट्स से 900 से 1400 तक की कीमत में खरीदा जा सकता है. तैमूर की क्यूटनेस के फैन्स इस डॉल के आने से बेहद खुश हैं, लेकिन जो लोग तैमूर की इस पॉपुलैरिटी से खुश नहीं हैं, उनके ट्विटर पर बेदह ही फनी रिएक्शन देखें जा सकते हैं.बता दें, हाल ही में ट्विटर पर एक डॉल की तस्वीर शेयर की गई, जो बिल्कुल तैमूर जैसा दिख रही है. इस फोटो को शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा- 'केरल के एक टॉय स्टोर में तैमूर'. इस तस्वीर में आप भी देख सकते हैं कर्ली बालों के साथ सफेद कुर्ते, नेवी ब्लू पायजामे और नेहरू जैकेट में तैमूर.



If someone spots it, please get one for me #TaimurDollhttps://t.co/QWWgXlTP3M — Roopal (@itzme_roopal) November 21, 2018

#TaimurDoll This is so alarmingly that people are now buy a toy that looks like someone's child and give that toy to their kids to play with, ufff this obsession!!! pic.twitter.com/RjLW5RMLsc — Deepali Dwivedi (@Deepali_Dwivedi) November 20, 2018

Is it just me or does anyone else find this creepy af

I mean...can we just let the kid be...#TaimurDollpic.twitter.com/m90LcXn90Y — Archie (@archu243) November 20, 2018

After so many irritating news about Taimur, now irritating #TaimurDoll. — Sudhir Kumar Behera (@myselfskb) November 20, 2018

just tell me why https://t.co/f7t0TLbbf5 — Hrithik (@hrithik_says) November 19, 2018

Reminds me of this pic.twitter.com/e0zYysBMn5 — Dean S Hunter (@deanarayan) November 20, 2018

I have now seen everything in life — Harshad (@Harshadddd95) November 19, 2018

Babies with silver spoon... Apni Apni kismat — (@surabhi1712) November 20, 2018

इतना ही नहीं, इस टॉय को लेकर तैमूर अली खान मम्मी करीना कपूर ने मुम्बई मिरर को बताया, "तैमूर अपनी पॉपुलैरिटी से दूर नहीं भाग सकता और ना ही उसके पेरेंट्स. जब मैंने इस डॉल को देखा, मुझे समझ ही नहीं आया क्या कंहू. लेकिन जैसे कि सैफ ने कहा कि लोग तैमूर को बहुत प्यार करते हैं और ऐसी चीज़ें उसके लिए लोगों की तरफ से आर्शीवाद है. इस प्यार को देखकर हमें ये गलत लगता है कि हम तैमूर की तस्वीर खींचने और ऐसी डॉल बनाने से लोगों को रोकें. लेकिन, उनको ये समझना चाहिए कि तैमूर अभी सिर्फ 2 साल का है और एक बच्चे को नॉर्मल लाइफ चाहिए. सैफ और मैं हम दोनों बिना मीडिया को रोके तैमूर को एक नॉर्मल लाइफ देने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत कठिन है."