पतंग की पूंछ में उलझी बच्ची, उड़ गई हवा में, देख निकली लोगों की चीखें और फिर... देखें Video

बच्ची को हवा में देख वहां मौजूद लोग चीख पड़े. किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बच्ची को कैसे बचाया जाए. वो नारंगी रंग की बड़ी पतंग में उलझ गई थी. हवा में उड़ते हुए बच्ची भी असहाय महसूस कर रही थी. 30 सेकंड तक बच्ची हवा में रही. जैसे ही हवा के सहारे पतंग नीचे की तरफ आई तो लोगों ने उसको नीचे उतारा.

देखें Video:

An accident happened during The #Kite#Festival in #Xinchu, #Taiwan. A little girl was carried away flying into the sky. pic.twitter.com/zpJggYAZmE