दो महीने से कोमा में था लड़का, चिकन का नाम सुनते ही खोल दी आंखें, देखकर परिवार हुआ हैरान

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ताइवान का रहने वाला चियू सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था. ताइवान न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, उसे जानलेवा चोटें आईं और कई अंदरूनी अंगो को चोट पहुंची. गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, लेकिन वो कोमा में चला गया था. वो दो महीने तक कोमा में रहा.

18-year-old miraculously awakens from 62-day coma after hearing his favorite dish: 'chicken fillet' https://t.co/ZZU0LE2qFbpic.twitter.com/UvWU0euqp4 — Taiwan News (@TaiwanNews886) November 5, 2020

परेशान परिवार उसके होश में आने की दुआएं कर रहा था. स्थिति तब बदल गई जब चीयू का बड़ा भाई उससे मिलने अस्पताल आया और मजाक में उससे कहा, ‘भाई मैं तुम्हारा फेवरेट चिकन फिलेट खाने जा रहा हूंय' चियू के पसंदीदा खाने के जिक्र ने उसके बेहोशी की हालत से बाहर आने में मदद की और उसके पल्स रेट तेज हो गई. कुछ ही देर में उसको होश आ गया और चियू को अस्तपाल से डिस्चार्ज कर दिया गया.

ट्विटर पर लोगों ने बताया है कि ऐसा कौन सा फूड है, जिससे वो कोमा से बाहर आ सकते हैं. कुछ ने कहा, 'बबल टी' उनका सर्वकालिक पसंदीदा भोजन होगा, जबकि एक अन्य ने कहा कि यह उनके लिए 'लासगैन' होगा. देखें ट्विटर रिएक्शन्स...

