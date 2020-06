बिना ड्राइवर के तेज रफ्तार में हाईवे पर दौड़ी कार, ट्रक में ऐसे आ घुसी... देखें CCTV Video

ताइवान अंग्रेजी समाचार के अनुसार, टेस्ला के चालक, हुआंग ने कहा कि उनकी कार ऑटोपायलट मोड में थी और दुर्घटना के समय लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रही थी. उन्होंने आपातकालीन प्रथम उत्तरदाताओं को बताया कि इसमें पूर्ण स्व-ड्राइविंग सुविधा नहीं थी.

टेस्ला अपनी इलेक्ट्रिक कारों - ऑटोपायलट और फुल सेल्फ-ड्राइविंग के साथ दो प्रकार की अर्ध-स्वायत्त तकनीक प्रदान करता है. ऑटोपायलट कार को अपनी लेन के भीतर अन्य वाहनों और पैदल चलने वालों के लिए स्वचालित रूप से चलाने, तेज करने और ब्रेक करने में सक्षम बनाता है. पूर्ण स्व-ड्राइविंग अधिक उन्नत है और ऑटोपायलट, ऑटो लेन चेंज, ऑटोपार्क, समन और ट्रैफिक लाइट और स्टॉप साइन कंट्रोल पर नेविगेट करने जैसी अतिरिक्त सुविधाएँ भी प्रदान करता है.

दुर्घटना से पहले टेस्ला के टायरों के सेकंड से धुआं उठता देखा जा सकता है. हुआंग ने कहा कि उन्होंने ट्रक को स्पॉट करने के बाद मैन्युअल रूप से ब्रेक मारा, लेकिन दुर्घटना से बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी. फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई और भागने में सफल रहा. टेस्ला ने अभी तक इस घटना पर टिप्पणी नहीं की है

देखें Viral Video:



Tesla Model 3 plows info overturned truck on highway. I'm sure the driver was paying complete attention to the road and wasn't relying on autopilot because he was told the car could drive itself....$TSLAQpic.twitter.com/cHjueqH0j4 — Fred Lambert is never getting his Roadster (@jsin86524368) June 1, 2020

ट्विटर पर इस वीडियो को 1 जून को शेयर किया गया है, जिसके अब तक 2 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Bigger question is what was the driver doing to not notice an over turned semi from that far away and initiate a manual stop beforehand? — AtlanteanFuture (@AtlanteanFuture) June 1, 2020