पत्नी की मौत के 30 दिन बाद बिजनेसमैन ने बनवाया अपने 'प्यार' का पुतला, बोला- 'स्टेच्यू को देखकर मुझे...'

प्रतिमा पीताचिमनिम्मल की प्रतिकृति है, जिसे एक कुर्सी पर बैठाया गया है, और आभूषण के साथ एक चमकदार हरे और नीले रंग की साड़ी में तैयार किया गया है. एएनआई के मुताबिक, पत्नी की मूर्ति को लंबे समय तक बने रहने के लिए फाइबर, रबर और विशेष रंगों से बनाया गया है.

Tamil Nadu: Sethuraman, a businessman from Madurai unveiled a statue of his wife,Pitchaimaniammal,at his home after 30 days of her demise.



He says,"I lost my wife recently but when I look at this statue I can connect with her.Fibre,rubber & special colours were used to make it" pic.twitter.com/l5iykI8UCw