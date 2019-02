कार से टकराकर 15 फीट दूर फिका गया शख्स, CCTV में कैद हुआ दिल दहला देने वाला VIDEO

तमिलानाडु के कोयम्बटूर में ऐसा हादसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. कार से टकराकर एक शख्स 15 फीट दूर फिका गया. CCTV में हादसा कैद हो गया. ANI ने वीडियो को शेयर किया है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक पर चल रहा शख्स अंधे मोड़ की तरफ मुड़ता है. जैसे ही वो मुड़ता है तो एक कार सवार उसको उड़ाते हुए निकल जाता है. वो अंधे मोड़ पर बाइक को मोड़कर रुक जाता है. उसको पता नहीं था कि कोई वहां से तेज रफ्तार में आ रहा है.

वीडियो में साफ नहीं हो पा रहा है कि बाइक सवार शख्स रॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहा था या नहीं? देखा जा सकता है कि उस सड़क से कई गाड़ियां गुजर रही हैं. ये भी साफ नहीं हो पा रहा है कि शख्स ने हेलमेट पहना था या नहीं. गाड़ी मुड़ते ही हॉन्डा सिविक कार आती है और उसको उड़ाते हुए निकल जाती है. बाइक सवार की स्थिति गंभीर बनी हुई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

देखें VIDEO:

#WATCH A speeding car hits a motorbike in Coimbatore. The motorbike driver is in critical condition.The police have registered a case under relevant sections. #TamilNadu (Source CCTV) pic.twitter.com/QqaY0u5zaL