50 फुट गहरे कुएं में गिर गया हाथी का बच्चा, 16 घंटे की कोशिशों के बाद ऐसे निकाला बाहर - देखें Video

न्यूज एजेंसी एएनआई ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है. खबरों की मानें, तो हाथी का बच्चा गलती से कुएं में गिर गया था. किसान ने उसकी आवाज सुनी तो उसने तुरंत प्रशासन को जानकारी दी.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बड़े कपड़े से हाथी के बच्चे को बाहर निकाला जा रहा है. कपड़ा उसके पैरों पर बंधा हुआ है. क्रेन की मदद से उसे बाहर निकाला गया. 16 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उसको समय-समय पर खाना पहुंचाया गया. ताकी वो कमजोर न पड़े और ऊपर लाने के बाद उसे तुरंत ठीक किया जा सके.

#WATCH Tamil Nadu: The female elephant calf that fell down a well in Panchapalli Village of Dharmapuri district yesterday, was safely rescued last night after a 16-hour long rescue operation by Fire department officials. https://t.co/Vgs1foKgeR pic.twitter.com/mBWe3XkODP

इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर प्रवीण कासवान ने वन विभाग की खूब तारीफ की है और लोगों को कुएं को बंद करने की सलाह दी है. उन्होंने लिखा, 'हाथी को 50 फीट गहरे कुएं से निकालने में वन कर्मचारियों को पूरा दिन लग गया. परिस्थितियों के आधार पर रणनीति अपनाई गई. इस कार्य में हर व्यक्ति को सलाम.'

It took a complete day for the forest staff to rescue the female elephant from 50 feet deep well. Every such rescue is a unique case where strategy is adopted based on circumstances.



Kudos to all involved in this one.