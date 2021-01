हाथी की हुई मौत तो सूंड पकड़कर फूट-फूटकर रोने लगा फॉरेस्ट रेंजर, Video देख आप भी हो जाएंगे इमोशनल

सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें अनाम वन रेंजर रोते हुए और हाथी की सूंड को धीरे-धीरे सहलाते हुए दिखाई दे रहा था.

भारतीय वन सेवा के अधिकारी रमेश पांडे ने ट्विटर पर वीडियो साझा करते हुए लिखा, "तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में सदावियाल एलिफेंट कैंप में उनके साथी वनपाल द्वारा एक हाथी को इस आंसू भरी बोली को देखना वास्तव में इमोशनल कर रहा है.''

देखें Video:

It's really moving to see this tearful bid adieu to an elephant by his companion forester at Sadivayal Elephant Camp in Mudumalai Tiger Reserve, Tamil Nadu. #GreenGuards#elephants

VC: @karthisatheespic.twitter.com/xMQNop1YfI