कोरोना को लेकर जागरूक करने झुग्गी बस्ती में पहुंचीं ट्रांसजेंडर, साड़ी पहन ऐसे किया डांस - देखें Video

आपको बता दें कि इस वीडियो को न्यूज एजेंसी एएनआई (ANI) ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. इस वीडियो में ट्रांसजेंडर जिस तरीके से डांस करते हुए नजर आ रहे हैं वह काबिले तारीफ है.यह वीडियो इसलिए भी लोगों को काफी अच्छी लग रही है क्योंकि वीडियो में दिख रहे ट्रांसजेंडर ने खूबसूरत रंग बिरंगी साड़ी पहन रखी है. और पूरी तरह से लोक नृत्य वाले लुक में है. सिर्फ इतना ही नहीं डांस कर रहे सभी लोगों ने मास्क भी लगा रखा है.

#WATCH Members of the transgender community perform Kolattam folk dance in slum areas of Chennai, Tamil Nadu to raise awareness about COVID19. (23.07.20) pic.twitter.com/sxXW3sWA1R