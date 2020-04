लॉकडाउन के दौरान बंद दरवाजे पर खड़े होकर इस तरह टीचर ने दी मैथ की क्लास

अमेरिका (America) के 'डकोटा' के रहने वाले क्रिस बाबा जोकि एक मैथ के टीचर हैं उन्होंने अपने स्टूडेंट की मैथ में हेल्प करने के लिए लिए एक ऐसा नयाब तरीका निकाला जिसे देखने के बाद कोई भी स्कूल टीचर हैरान हो जाएगा. क्रिस बाबा ने अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए उसके घर के बाहर खड़े होकर 'मैथ' की क्लास दी. लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि 'सोशल डिस्टेंसिंग' (Social Distancing) का पालन करत हुए टीचर ने बंद दरवाजे के बाहर खड़े को होकर अपने स्टूडेंट को मैथ की क्लास दी.

बताते चले कि डकोटा स्टेट के फुटबॉल कोच जोश एंडरसन ने अपनी बेटी और उसके टीचर की फोटो शेयर की. इस फोटो में 6 साल की जोश घर के अंदर खड़े होकर पढ़ाई करती नजर आ रही है, वहीं उनके टीचर बंद दरवाजे के बाहर बैठकर उन्हें मैथ की क्लास दे रहे हैं.

My 6th grader emailed her math teacher for some help, so he came over & worked through the problem with her on our front porch. @Chriswaba9 , our neighbor, MMS teacher & MHS Wrestling Coach. #KidsFirst@MadisonMSNews@MarkOsports@dakotasportsnow@dakotanews_now@stwalter20pic.twitter.com/aniqt2goPB

— Josh Anderson (@DakSt8Football) March 27, 2020

सीएनएन की खबर के मुताबिक क्रिस वाबा यानी टीचर मिस्टर एंडरसन के पड़ोसी हैं. हाल ही में 12 साल की रेले एंडरसन ने अपने टीचर को मेल करते हुए अपनी समस्या बताई. रेले का ईमेल देखते ही क्रिश ने अपना व्हाइटबोर्ड उठाया और सड़क के किनारे जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें पढ़ाने लगे. रेले के पिता ने बेटी और उनके टीचर का फोटो क्लिक किया और अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया. फोटो की बात करें तो यह बेहद प्यारी फोटो है. इस फोटो को अबतक 2,600 से अधिक लाइक और कमेंट मिल चुके हैं. लोगों ने कई प्यारे- प्यारे कमेंट किये है. कई लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा 'टीचर ऑफ द इयर' है.