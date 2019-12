हिंसक प्रदर्शन में घायल हुए जामिया स्टूडेंट्स को मिला क्रिकेटर इरफान पठान का साथ, बोले- 'हमारा देश...'

भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज इरफान पठान (Irfan Pathan) ने संशोधित नागरिकता अधिनियम (Citizenship Amendment Act 2019) के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन में जामिया मीलिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) के कई छात्रों के घायल होने पर चिंता जताई है. भारत के लिये 29 टेस्ट और 120 वनडे खेल चुके पठान ने ट्वीट किया, ''राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे लेकिन मैं और हमारा देश जामिया मीलिया के छात्रों को लेकर चिंतित है.'' प्रदर्शनकारियों ने कल न्यू फ्रेंड्स कालोनी में चार बसें और पुलिस की दो गाड़ियां फूंक दी. प्रदर्शन के दौरान छात्रों, पुलिस और दमकलकर्मियों समेत 60 लोग घायल हुए.

Political blame game will go on forever but I and our country🇮🇳 is concerned about the students of #JamiaMilia#JamiaProtest