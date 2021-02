Happy Teddy Day 2021: मम्मी ने पूछा- किसने दिया तो? यूजर्स ने शेयर किए ऐसे Funny Memes

टेडी डे (Teddy Day 2021) पर सोशल मीडिया (Social Media) पर मीम्स (Memes) की बरसात हो चुकी है. लोग मजेदार मीम्स और जोक्स (Memes And Jokes) शेयर कर रहे हैं. यह ट्वीट इंटरनेट पर काफी वायरल (Viral) हो रहे हैं. तस्वीर देखकर आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे. ट्विटर पर Teddy Day 2021 टॉप ट्रेंड कर रहा है. लोगों ने इस टैग के साथ फनी मीम्स शेयर किए हैं... आइए नजर डालते हैं...

On #TeddyDay

When She But Rejects

Accepts The Proposal :

The Teddy : pic.twitter.com/4DFdDwFsW2 — Piyush Dashore (@Piyush_Dashore7) February 10, 2021

Every Girlfriend On Teddy Day. pic.twitter.com/iUBnPHKyOH — WTFOVIAN (@Thehumourcentre) February 10, 2021

When they send you a teddy bear emoji instead of a real one#TeddyDaypic.twitter.com/QwPz467z5x — Bobble Keyboard (@BobbleKeyboard) February 10, 2021

#teddyday

When your boyfriend gifts you a teddy bear but you can't take it home. pic.twitter.com/RIJHXBNf6w — shubham_shetti (@shubhamshetti1) February 10, 2021

यशराज फिल्म्स और रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट भी मीम फेस्ट में शामिल हुए...