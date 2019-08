VIDEO: चलती ट्रेन में प्लेटफॉर्म के बीच फंसा यात्री का पैर, CCTV में कैद हुआ हादसा

तेलंगाना (Telangana) के हैदराबाद (Hyderabad) के रेलवे स्टेशन में ऐसा हादसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. कहा जाता है कि चलती ट्रेन में कभी नहीं चढ़ना चाहिए और उस वक्त ट्रेन से दूर खड़ा होना चाहिए. नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है. एक शख्स चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था. उसका पैर फिसला और प्लेटफॉर्म में उसका पैर फंस गया. CCTV फुटेज वायरल हो रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि चलती ट्रेन में एक यात्री का पैर प्लेटफॉर्म में फंस गया है. जिसको बचाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के कर्मी ने ट्रेन के पीछे दौड़ लगाई और उसको बचा लिया. ANI ने इस वीडियो को शेयर किया है. ये हादसा कल यानी 29 अगस्त को हुआ.

नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर एक यात्री ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था. उस वक्त प्लेटफॉर्म पर ज्यादा लोग नहीं थे. उसका पैर फिसला, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया. आरपीएफ कर्मी ने देखा और तुरंत उसको खींच निकाला. यात्री को गंभीर चोट नहीं आई है.

देखें VIDEO:

#WATCH Hyderabad: Railway Protection Force (RPF) personnel saves a man from being pulled under a moving train at Nampally Railway Station. #Telangana (29.08.19) pic.twitter.com/IjHhFC0JAE