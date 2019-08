Viral Video: यात्रियों से खचाखच भरा था ऑटो, पुलिस ने रोका तो अंदर से निकले इतने यात्री

दिन-ब-दिन सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. तेलांगाना के एक ऑटो में से इतने यात्री निकले कि पुलिस भी देखकर हैरान रह गई. इस वीडियो को करीमनगर के पुलिस कमिश्नर ने शेयर किया है. उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा- 'लोगों को अपनी सुरक्षा करने की जरूरत है. जहां गाड़ी में जगह न हों, वहां सवारी नहीं करना चाहिए. लोगों को समझ होनी चाहिए कि ज्यादा यात्रियों के कारण बड़ा हादसा हो सकता है.'

इस वायरल वीडियो को 14 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. ड्राइवर तिमापुर से ऑटो चलाते हुए ला रहा था. पुलिस ने ज्यादा यात्री देखने के बाद रोका तो ऑटो को देखकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए. ड्राइवर से जब सवाल-जवाब पूछे गए तो यात्रियों ने उतरना शुरू किया. ऑटो के अंदर 24 लोग बैठे थे. पुलिस ने ऑटो के साथ लोगों के साथ फोटो क्लिक की.

देखें VIDEO:

People should take care of their own safety. They shouldn't board in overcrowded passenger autos unmindful of their safety pic.twitter.com/Aul2l2LM7C