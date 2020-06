कोरोना ने छीनी टीचर की नौकरी, पत्नी के साथ लगाया इंडली-सांभर का ठेला, बोले- 'अब किसी पर निर्भर नहीं...'

कोरोना महामारी (CoronaVirus pandemic) से कई लोगों की जिंदगी बदल गई है. लॉकडाउन के चलते कई लोगों की जॉब चली गई है. हाल ही में खबर आई थी कि डबल एमए की डिग्री रखने वाला एक शख्स इसलिए केले का ठेला लगा रहा है, क्योंकि उसकी जॉब कोरोना के चलते चली गई थी. यह पहला मामला नहीं हैं. दुनियाभर में बहुत से लोग बेरोजगारी झेल रहे हैं. तेलंगाना (Telangana) में एक प्राइवेट स्कूल (Private School) में पढ़ाने वाला टीचर अपनी पत्नी के साथ साउथ-इंडियन फूड की रेहड़ी लगाकर गुजारा कर रहे हैं.

न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक, टीचर का नाम रामबाबू मारागनी है. वो खम्मम शहर में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे. लेकिन कोरोनावायरस के चलते उनकी नौकरी चली गई. रामबाबू ने हार नहीं मानी और घर पर बैठने की बजाय पत्नी के साथ सड़क किनारे खाने की रेहड़ी लगा दी. उन्होंने कहा, 'किसी पर निर्भर ना रहें. खुद के पैरों पर खड़े हों.'

Telangana: Rambabu Maragani, who was a teacher at a private school in Khammam, is now running a food cart with his wife, after he lost his job due to COVID19 pandemic. He says, "Do not depend on anyone. Stand on your own feet". pic.twitter.com/ZgUAygHurG — ANI (@ANI) June 23, 2020

ट्विटर पर ये पोस्ट काफी वायरल हो रही है. लोगों ने रामबाबू मारागनी के जज्बे की जमकर तारीफ की. इस पोस्ट के अब तक करीब 2 हजार लाइक्स और 300 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं....

Yes. That's the spirit. You fall and you get up more strongly. Best wishes to him. — Miraj Shah (@miraj_max) June 23, 2020