Telegram ने एक बार फिर उड़ाया Whatsapp का मज़ाक, शेयर किया यह Funny Meme

इससे पहले क्लासिक दो स्पाइडर-मैन मीम के साथ फेसबुक के साथ यूजर डेटा शेयर करने की व्हाट्सएप की नई नीति का मजाक उड़ाने के बाद, टेलीग्राम ने मैसेजिंग ऐप पर अब एक और मीम शेयर किया है. रविवार को, टेलीग्राम ने व्हाट्सएप की अद्यतन गोपनीयता नीति के एक स्नैपशॉट के साथ ताबूत के एक मीम को ट्वीट किया. ताबूत डांसर्स घाना (Ghana) में पॉलबियरर्स का एक समूह है जो अंतिम संस्कार में परफॉर्म करते हैं. पिछले साल काले कॉमिक ताबूत डांसर्स मीम्स की उत्पत्ति हुई थी, जब पॉलबियरर्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था.

नीचे टेलीग्राम के ट्वीट पर एक नज़र डालें:

व्हाट्सएप पर बनाए गए टेलीग्राम के इस मीम पर अबतक 2 लाख से ज्यादा लाइक्स और हजारों कमेंट्स आ चुके हैं.

The reason am downloading telegram is because of their Twitter guy😂 — iamstanley◽ (@chidistanley34) January 10, 2021

lol can't wait for their clap back... 😂😂😂 — NOLENCE MASHEGO🇿🇦 (@NolenceMashego) January 10, 2021

कुछ दिनों पहले, टेलीग्राम ने व्हाट्सएप पर एक और 'नो कैप्शन नीड' मीम शेयर साझा किया था.

इस बीच, मैसेजिंग ऐप सिग्नल ने भी उनकी लोकप्रियता में वृद्धि का जश्न मनाया. शनिवार को, इसने एक स्नैपशॉट शेयर किया, जो सिग्नल को मुफ्त ऐप्स की सूची में दिखाता है, और व्हाट्सएप को दूसरे स्थान पर फिर से दर्ज करता है.

बता दें कि सिग्नल एक एन्क्रिप्टेड, गोपनीयता-केंद्रित मैसेजिंग ऐप है. सिग्नल की तरह, टेलीग्राम भी यूजर्स की गोपनीयता पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे यूजर्स को चैट के पूर्ण-से-अंत एन्क्रिप्शन लाने के लिए अपनी गुप्त चैट सुविधा का उपयोग करने का विकल्प मिलता है.