टेनिस टूर्नामेंट में एक 16 साल की बॉल गर्ल को अंपायर द्वारा सेक्सिस्ट टिप्पणी का सामना करना पड़ा. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इटली के शहर फ्लोरेंस में हो रहे मेन्स टेनिस टूर्नामेंट में 46 वर्षीय अंपायर जियानलुका मोसेरेला (Gianluca Moscarella) ने 16 साल की बॉल गर्ल पर आपत्तिजनक टिप्‍पणी कर विवाद खड़ा कर दिया.

लड़की पास की ही एक चेयर पर बैठी थी. तभी अंपायर कहता है 'तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत सेक्सी हो...''जिस पर बॉल गर्ल ने थैंक्यू कहा, जिसके बाद वो कहता है- क्या तुम ठीक हो? यहां बहुत गर्मी है. क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? शारीरिक या भावनात्मक रूप से?'' लड़की दोनों ही सवालों का जवाब देती है. जियानलुका मोसेरेला ने बीच में टोकते हुए कहा- ''तुम इतनी गर्मी सहन नहीं कर पाओगे.''

BREAKING VIDEO! More about the umpire behaviour in that match. Said to ballgirl "“You are fantastic” “Very sexy” “Are you ok? It's hot. Do you feel hot? Phisically or emotionally?” Is this acceptable addressed to a young girl even if said "as a joke"?https://t.co/IUHEZ5oySa