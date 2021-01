दुनिया का सबसे अमीर शख्स अपने कुत्ते के लिए लाया अनोखा Gift, फिर हुआ कुछ ऐसा...

ट्वीट ने Etsy के शेयरों को उछाल दिया. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, शेयरों ने 8.6% तक की बढ़त हासिल की और एक इंट्रा डे रिकॉर्ड बनाया. लोकप्रिय अनुरोध पर इलॉन मस्क ने लोनी ट्यून्स से प्रेरित टोपी में अपने पालतू कुत्ते की आराध्य तस्वीरें भी साझा कीं.

इस ट्वीट ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म पर 11,000 से अधिक लाइक्स एकत्र किए गए हैं. सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, इलॉन मस्क के ट्वीट ने ईटीएसआई के लिए स्टॉक में वृद्धि की. यह कंपनी, जो चिल्लाहट से पहले प्रीमार्केट में बिल्कुल भी नहीं चल रही थी.

Etsy ट्वीट के लिए आभारी दिखाई दिए. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने ट्वीट किया, "@elonmusk हम आपको प्यार करते हैं.''

@elonmusk we love you to Mars and back 🧡 https://t.co/cf0lBwXED5