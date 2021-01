Tesla ने भारत में मारी एंट्री, तो ट्विटर पर हुई Memes की बरसात, बन रहे हैं ऐसे Jokes

इलेक्ट्रिक कार (Electric Cars) बनाने वाली कंपनी टेस्ला (Tesla) की भारत में एंट्री हो गई. दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स एलन मस्क (Elon Musk) की कंपनी ने बैंगलुरू में टेस्ला इंडिया मोटर्स ऐंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (Tesla India Motors and Energy Pvt Ltd) के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया है. मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) ने ट्विटर पर इसकी पुष्टि करते हुए टेस्ला के सीईओ एलन मस्क (CEO Elon Musk) को शुभकामनाएं दीं. येदियुरप्पा ने ट्वीट किया, "कर्नाटक ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगा. इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला बेंगलुरु में आरएंडडी यूनिट के साथ जल्द ही भारत में अपना कारोबार शुरू करेगी. मैं भारत में एलन मस्क का स्वागत करता हूं और उन्हें शुभकामनाएं देता हूं."

टेस्ला ने बेंगलुरु में एक शोध और विकास केंद्र स्थापित किया है - एक शहर जो अपने यातायात के लिए इतना बदनाम है कि ट्विटर पर हर किसी ने उसी मजाक के बारे में सोचा जो टेस्ला के प्रवेश की खबर से टूट गया. ट्विटर पर #TeslaIndia टॉप ट्रेंड कर रहा था, कई उपयोगकर्ताओं ने जोक्स और मीम्स शेयर किए. लोगों ने मजेदार रिएक्शन्स दिए...

elon musk after seeing the condition of indian roads : pic.twitter.com/X9EpKUSkFp — Tushar Patel (@tusharrrpatel) January 12, 2021

ट्विटर यूजर्स इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कैसे टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारें बेंगलुरु ट्रैफिक में फेयर होंगी.

Next year you can spot a Tesla in these images of Saki Naka Jn and Silk board #Teslaindiapic.twitter.com/xWGvNE0lrq — Lalit (@lalpra) January 12, 2021

कुछ लोग चिंतित थे कि टेस्ला के ऑटोपायलट फीचर का भारतीय ट्रैफ़िक से कोई मेल नहीं होगा.

Tesla Be aware about Indian traffic, "Auto drive" mode may not be working here... pic.twitter.com/Vo9ttaF0wV — fᵣₑₑ wₐy (@T_O_freeway) January 13, 2021

Bold of Tesla to think its algorithms can figure out Indian traffic, roads and pedestrians. — Sriraam Padmanabhan (@sriraamp) January 12, 2021

लोगों ने ऐसे मजेदार जोक्स भी किए...

Explains Elon Musk's love for Signal. — Shridhar V (@iimcomic) January 12, 2021

*le indians in hope of job opportunity :: pic.twitter.com/U8Xqs2w6Hw — Sujeet (@Oooo__baaa__maa) January 13, 2021

टेस्ला मोटर्स इंडिया और एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 8 जनवरी को शामिल किया गया था. पिछले साल, एलोन मस्क ने पुष्टि की थी कि उनकी कंपनी 2021 में भारतीय बाजार में प्रवेश करेगी. विनियामक फाइलिंग से पता चलता है कि भारतीय इकाई के तीन निदेशक हैं - डेविड फेन्सटीन, वैभव तनेजा और वेंकटरंगम श्रीराम.