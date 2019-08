सांप पानी में कर रहा था मछली का शिकार, शख्स ने फेंका काटा तो हुआ ऐसा, देखें VIDEO

यूएस के टेक्सास में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. टेक्सास के होस्टन में एक शख्स मछली पकड़ने गया तो उन्हें चौंकाने वाला अनुभव मिला. Sputniknews की खबर के मुताबिक, एक शख्स जिसका नाम चेज मैक्क्रे हैरिस काउंटी के लांग्हम क्रीक पर मछली पकड़ रहे थे. लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर वो सन्न रह गए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

मॉडल की कहानी सुन भावुक हो गईं स्मृति ईरानी, बोलीं- 'बेटियों की शादी तब हो जब...' देखें VIDEO

उन्होंने मछली पकड़ने के लिए काटे को नीचे डाला. जैसे ही मछली काटे में फंस गई तो उन्होंने ऊपर उठाया. देखा कि एक सांप मछली पर लिपटा हुआ है और मछली को खा रहा है. इंटरनेट पर ये वीडियो छाया हुआ है. लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं.

शख्स ने दो गर्लफ्रेंड से रचाई शादी, दिया दहेज, बोला- 'नहीं तोड़ सकता किसी का दिल...' देखें VIDEO

The things I go through with bayou fishing pic.twitter.com/5E5qqg6Ira