Thackeray के डायलॉग का उड़ा मजाक, 2 साल इंक्रीमेंट का इंतजार करने के बाद होता है ऐसा, पढ़ें मजेदार Memes

Thackeray फिल्म का सभी को इंतजार है. ये फिल्म 25 जनवरी 2019 को रिलीज होगी. नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) ने इस फिल्म में शिव सेना के फाउंडर बालासाहेब ठाकरे (balasaheb thackeray) का किरदार निभाया है. ये फिल्म बालासाहेब ठाकरे की बायोपिक है. ठाकरे के ट्रेलर ने सभी की एक्साइटमेंट तेज कर दी है. सोशल मीडिया पर ठाकरे का ट्रेलर काफी वायरल हो रहा है. इसी बीच ठाकरे फिल्म का एक डायलॉग काफी वायरल हो रहा है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग- 'एक संगठन की शुरुआत करनी होगी.' लोग इस डायलॉग को जमकर ट्रोल कर रहे हैं और मीम्स बना रहे हैं. ट्रेलर के बाद सोशल मीडिया पर #Thackeray टॉप ट्रेंड कर रहा था. आइए देखते हैं लोगों ने ऐसे ट्वीट्स कर डायलॉग को ट्रोल किया.

When there is no increment since 2 years in your job.. pic.twitter.com/LYCuQh3wc3 — Godman Chikna (@Madan_Chikna) December 26, 2018

#ThackerayTrailer#Thackeray

When my friend got beaten up by his crush's dad pic.twitter.com/wfx6EKU87V — Sarcastic Tweets (@Sarcastic_DNA) December 26, 2018

Every Indian uncle, while making a Family Whatsapp Group. #Thackeraypic.twitter.com/VIzBQmKYw8 — Bade Chote (@badechote) December 26, 2018

Ross and will when they both hate Rachel #Thackeraypic.twitter.com/DOT9vCiGrH — Sunil (@sunilpatnaik016) December 26, 2018

नवाजुद्दीन सिद्दीकी शिव सेना (Shiv Sena) के संस्थापक बाल ठाकरे बनकर सिल्वरस्क्रीन पर छा गए. अपने महाराष्ट्र के लोगों के लिए अकेले खड़े होकर लड़ने के लिए राजनेताओं से भी लड़ गए. नवाजुद्दीन सिद्दीकी का फिल्म में गेटअप भी कमाल है, और पूरी तरह से ही बाला साहेब ठाकरे जैसे लग रहे हैं. नवाजुद्दीन सिद्दीकी की डायलॉग डिलिवरी बेहद ही शानदार है. 'ठाकरे' नाम की इस फिल्म को अभिजीत फांसे ने डायरेक्ट किया है और इसे संजय राउत ने प्रेजेंट किया है.