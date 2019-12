चलते झूले में हुआ दिल दहला देने वाला हादसा, सीट से उछलकर नीचे गिरे लोग... देखें Video

थाईलैंड (Thailand) के कार्निवाल (Carnival) में अम्यूजमेंट राइड (Amusement Ride) के दौरान ऐसा हादसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. चलते झूले से अचानक लोग सीट से गिर पड़े. सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है. एक मिनट के इस वीडियो को सीजीटीएन ने ट्विटर पर शेयर किया है. देखा जा सकता है कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन थीम राइड (Pirates of the Caribbean-Themed Ride) में क्राउड एन्जॉय कर रहा था.

ऊपर से नीचे की तरफ आते समय 5 लोग सीट से उछलकर गिर गए. जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई. पांचों लोग स्टील प्लेटफॉर्म पर गिरे. सेफ्टी बार्स ढीले होने के कारण ये हादसा हुआ. CGTN की खबर के मुताबिक, हादसे के बाद ऑपरेटर ने मशीन को तुरंत बंद कर दिया.

देखें Video:

Video: Revelers escaped serious injuries when they were thrown from a fairground ride on to the floor after the safety bars came loose at a carnival in Thailand pic.twitter.com/i1bq738Amh