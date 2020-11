कुत्ते ने किया नाक में दम, तो हाथी के बच्चे ने पीछे लगाई दौड़ और फिर किया कुछ ऐसा - देखें पूरा Video

उन्होंने क्लिप को साझा करते हुए लिखा, 'दोस्त हमेशा शेप और साज में आते हैं.' वीडियो में देखा जा सकता है कि कुत्ता हाथी के बच्चे के पास जाता है और फिर हाथी उसके पीछे दौड़ लगा देता है. वन ग्रीन प्लैनेट के अनुसार, वीडियो में पहली बार एक बचाव हाथी, यिन्डी, एक कुत्ते से मिला. हिचकिचाने के बजाय, उसने तुरंत कैनाइन के साथ खेलना शुरू कर दिया.

देखें Video:

Friends come in all size and shapes... pic.twitter.com/PaDOQzG6c4