छुट्टी नहीं दे रहा था बॉस, तो शख्स ने रची खुद के अपहरण की साजिश, नौकरी से हमेशा के लिए मिल गई छुट्टी

डेली मेल के मुताबिक, 19 साल के ब्रैंडन सूल्स (Brandon Soules) ने काम से छुट्टी लेने के लिए अपने अपहरण की आशंका जताई. पुलिस के अनुसार, उन्होंने सॉल्स, जो द टायर फैक्ट्री में काम करते थे उसको एक पानी के टॉवर के पास पाया. उसके हाथ बेल्ट से बंधे थे और उसके मुँह में कपड़ा भरा हुआ था. उसे वहीं से जाते हुए एक राहगीर ने देखा था.

उसने पुलिस को बताया, कि उसका अपहरण दो लोगों ने किया था. उन्होंने उसे बेहोश कर दिया और पानी के टॉवर से निकलने से पहले उसे एक वाहन में इधर-उधर फेंक दिया. उसने दावा किया, कि उन्होंने उसका अपहरण कर लिया था, क्योंकि उसके पिता ने शहर के चारों ओर पैसे छिपाए थे.

The man named Brandon Soules was arrested last week after being convicted of lying to law enforcement officers, Coolidge police in Arizona said in a statementoutlining a plan that they believe could be excusedhttps://t.co/7zgvHOYs9jpic.twitter.com/gXfrmT51Yi