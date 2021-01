बस की वजह से रोज़ लेट स्कूल पहुंचता था बच्चा, एक ट्वीट से हुआ ये बड़ा बदलाव

@CRUT_BBSR@arunbothra

Respected Sir,

I want to state that I am a student of MBS public school, Bhubaneswar. I use Mo Bus as my daily transportation means to go to school. Nowadays the timing of the buses are changed. — Sai Anwesh Amrutam Pradhan (@AnweshSai) January 8, 2021

साई अन्वेश ने अपने ट्वीट में शहरी परिवहन भुवनेश्वर (CRUT) और इसके प्रबंध निदेशक IPS अधिकारी अरुण बोथरा को टैग किया. साई ने लिखा, कि मैं बताना चाहता हूं कि मैं एमबीएस पब्लिक स्कूल, भुवनेश्वर का छात्र हूं. मैं स्कूल जाने के लिए हर रोज मो बस का उपयोग करता हूं. आजकल बसों का समय बदल दिया गया है. मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मैं बहुत आभारी रहूंगा अगर इस पर तत्काल कार्रवाई कर सकें.

साई के ट्वीट के कुछ घंटो बाद ही IPS अधिकारी अरुण बोथरा (Arun Bothra) ने जवाब दिया, 'डियर साई ये बस आप जैसे पैसंजर्स की वजह से चलती है. सोमवार से हम बस की टाइमिंग बदल रहे हैं. अब पहली बस सुबह 7 बजे जाएगी और आपको स्कूल के लिए कभी लेट नहीं होगा.'

Dear Sai#MoBus moves with love of commuters like you. The timing of your bus will be changed from Monday. The first bus will start at 7 AM. You won't be late for school.



With affection from entire team of @CRUT_BBSR. https://t.co/kimd85bXIg — Arun Bothra (@arunbothra) January 9, 2021

परिवहन विभाग और आईपीएस अधिकारी अरुण बोथरा के इस कदम के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है. एक यूजर ने लिखा, 'यदि सरकार के प्रत्येक कल्याणकारी निर्णय इस तरह लिए जाएं, तो हम बहुत बेहतर देश होंगे.'

If welfare decisions are taken like this at each level of the Government, we will be a much better country. — R K Rout (@RAMAKRUSHNAROU2) January 9, 2021

No application, no pillar to post, no follow ups..... Govt. officials like you are creating a benchmark. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 other department should learn and public should respect public servants. — Suvendu K Panda (@suvendupanda45) January 9, 2021