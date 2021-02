Tom & Jerry देख रहा था बच्चा, इसी बीच पिता ने किया कुछ ऐसा, IAS बोला- 'बच्चों को खुश देखने के लिए...' - देखें Video

सोशल मीडिया पर यह वीडियो आईएएस अफसर डॉ. एमवी राव ने शेयर किया है. उन्होंने इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, ‘हमें बच्चों को खुश और उत्साहित रखने के लिए कई भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं.' वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा टीवी के सामने खड़ा है और टॉम एंड जेरी कार्टून (Tom & Jerry Cartoon) देख रहा है. वहीं टीवी के पास ही उसके पिता भी हैं, जो टीवी की ओर देखते हुए कार्टून की नकल उतार रहे हैं, ताकि उसे देखकर उनका बच्चा खुश हो.

देखें Video:

We have to adorn many roles to keep children happy and excited 😊 https://t.co/AOoR9MtD8m