बुजुर्ग कपल ने एक-दूसरे को खूबसूरत अंदाज में खिलाया खाना, देख IPS बोला- अब तक का सबसे प्यारा Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पत्नी को अपने हाथ से खाना खिलाता है. फिर महिला भी उनको अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है. आईपीएस ऑफिसर ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'आज इंटरनेट पर सबसे अच्छा वीडियो. अपने साथी से हमेशा प्यार, सम्मान और देखभाल करें, जैसे बुजुर्ग दंपति कर रहा है. आप जीवन के सभी उतार-चढ़ावों को खुशी से निकाल लेंगे.'

Perhaps the best video on the internet today!



Always love, respect & care for your partner like the elderly couple and you will sail happily through all ups & downs of life...



