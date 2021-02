रस्सी को हवा में लहराते हुए लड़की ने किया गजब का स्टंट, IPS बोला- 'हमारा देश अनोखे टैलेंट्स की खदान है' - देखें Video

देखें Video:

मिलिए #SkipperSimran से.

इनका ये वीडियो देखते समय पलक ना झपकें.



हमारा भारत देश वाकई अनोखे टैलेंट्स की खदान है.

May she get the right training & the platforms to showcase her talent to the world. pic.twitter.com/HREeN0eDHk