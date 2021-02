लड़की को प्यार में मिला धोखा, तो शहर में लगवा दिए ‘सिद्धी हेट्स शिवा’ के पोस्टर, लोग बोले- आखिर हुआ क्या ?

गोमतीनगर, लखनऊ का ऐसा इलाका है, जो घूमने फिरने के लिए हमेशा से ही लोगों की पहली पसंद रहा है. इस लिहाज से यह एरिया यूथ और कपल्स से भरा रहता है. ऐसी जगह पर 'सिद्धी हेट्स शिवा' के पोस्टर देख लोग हैरान तो हैं ही, साथ ही पोस्टर के पीछे छिपी कहानी और वजह भी जानने के लिए एक्साइटेड भी हैं. हालांकि, अभी तक यह बात सामने नहीं आई है कि यह पोस्टर किसने लगवाए हैं और वह ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? शहर में लगाए गए ये पोस्टर्स सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं.

इन पोस्टर को लेकर लोग सोशल मीडिया पर मजा ले रहे हैं, कि आखिर शिवा ने ऐसा क्या कर दिया कि सिद्धी उससे नफरत करने लगी और वो भी इतनी ज्यादा कि चौराहों पर पोस्टर तक लगा दिए गए, जो अब सुर्खियां बटोर रहे हैं. पोस्टर के ऊपर लिखा है, 'सिद्धि हेट्स शिवा' मतलब सिद्धि, शिवा से नफरत करती है. ऐसे पोस्टर को देखकर लोग हैरान हो रहे हैं साथ ही मजे भी ले रहे हैं और इन पोस्टर्स की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करके उनके साथ मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं.

What did Shiva do? Why is Siddhi so pissed? Why are we seeing the hoarding? What is this? Love week main hatred trending? Kyu? #SiddhiHatesShivapic.twitter.com/7IkFIFH7gk — Nikhil ???? (@CricCrazyNIKS) February 11, 2021

We can't ignore as this is happening in the valentine's week. So we need to talk about this.#SiddhiHatesShivapic.twitter.com/W6eoMgy5hL — Shabi???? (@qadrishabih_) February 11, 2021

What's going on ?#SiddhiHatesShiva why hating in love vala mahol ???? — Ambika ???????? (@ambika_Mam) February 11, 2021

We all want to know about #SiddhiHatesShiva as it's the new talk of the town ! pic.twitter.com/GsG3jCCNIv — Shibam Dutta (@shibamdutta2000) February 11, 2021

What is this?? It look's like a new show is coming up or what? I see #SiddhiHatesShiva hoardings all around my nearest flyover. pic.twitter.com/d78nuqhzm4 — 8niranjan (@gainer_91) February 11, 2021

Can anyone tell me what is this #SiddhiHatesShiva all about?

Valentine day aa raha hai anything special?? pic.twitter.com/332UQOcpu0 — H????????iriadka (@hiriadka2015) February 11, 2021

????????????Shiva brother please apologize to her otherwise????????

After going into space, these hoardings will appeared instead of the wall of China.#SiddhiHatesShivapic.twitter.com/Rn1T9c2RCH — ????shhhhhhhhhhh.... Hindu so rha hai (@___unidentified) February 11, 2021

Siddhi after seeing the hastag#SiddhiHatesShiva Trending....

Siddhi Be like to shiva: pic.twitter.com/DukCcE9Jby — GROOT????♠ (@i_m_venom) February 11, 2021

Siddhi wants to meet Shiva on valentine's day at the park. But Shiva knows about Bajrang Dal. So he broke up with Siddhi before Bajrang dal break his 'Haddi'. Shiva is smart. Be like Shiva. ????#SiddhiHatesShivapic.twitter.com/GDtAb9wuwe — Rahul Bhardwaj (@_rahulism_) February 11, 2021

I think new serial is coming soon ????#SiddhiHatesShivapic.twitter.com/mERpoTAsfN — Harry (@Im_Advay) February 11, 2021

Possibly a new web series? Heard these are also seen in other cities. What a way to market things these days#SiddhiHatesShivapic.twitter.com/YWYQEYz5Bd — Bunny Punia (@BunnyPunia) February 10, 2021

Is it a movie? Web series? TV show! I see many hording saying #SiddhiHatesShiva nearby! — Suhaan (@suhaan_) February 11, 2021

I am really confused why are there so many hoardings for #SiddhiHatesShiva? Is this a new web series? pic.twitter.com/graohRpzAr — karunesh jai_hind???????? (@karuneshjaihind) February 11, 2021

Sonam Gupta bewafa hai volume 2.O pic.twitter.com/IeSbWiDz5M — Kisslay Jha???????? (@TrollerBabua) February 11, 2021

Yeh toh delhi mei bhi tha — krish joharrr (@krishjohar1276) February 11, 2021