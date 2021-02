Elon Musk से पत्रकार ने पूछा, मैं क्या भूल रही हूं ? तो दुनिया के सबसे अमीर शख्स ने किया यह खुलासा

पत्रकार स्टेफ़नी रूहले (Journalist Stephanie Ruhle) ने एलन मस्क को टैग करते हुए रिपोर्ट को उद्धृत किया और पूछा कि, टेस्ला मस्क को अरबों का भुगतान करते समय कर्मचारी 401 (k) योगदान के लिए अनिच्छुक क्यों दिखते हैं - जिन्होंने हाल ही में अमेज़न के जेफ बेजोस को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए पीछे छोड़ दिया.

रूहले से ट्विटर पर पूछा, "मैं क्या भूल रही हूँ?" "टेस्ला ने @elonmusk को अरबों का भुगतान किया है और वे कर्मचारी 401 के मैच के लिए तैयार नहीं हैं?"

49 वर्षीय एलोन मस्क ने रूहले की क्वेरी का जवाब दिया और खुलासा किया कि सभी टेस्ला कर्मचारियों को स्टॉक विकल्प मिलते हैं.

उन्होंने लिखा, "टेस्ला में हर कोई स्टॉक प्राप्त करता है. मेरी कंपनी में सभी स्टॉक / विकल्प हैं, जिसे मैं कभी नहीं हटाता. यह वही है जो आप भील रही हैं."

Everyone at Tesla receives stock. My comp is all stock/options, which I do not take off the table. That's what you're missing.

अरबपति की प्रतिक्रिया को माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर अबतक 60,000 से अधिक बार 'लाइक' किया गया, जहां उनके 46 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं. प्रतिक्रियाएं मिश्रित थीं - कुछ ट्विटर यूजर ने मुआवजे की योजना की तारीफ की और कुछ ने इसकी आलोचना की.

रूहले ने खुद "ट्विटर की सुंदरता" पर कमेंट करते हुए कहा, कि मंच ने लोगों को व्यवसायियों से सीधे जवाब प्राप्त करने की अनुमति दी जो अन्यथा कमेंट के लिए उपलब्ध नहीं होंगे.

उसने मुआवजे की योजना कैसे संरचित की जाती है, इस पर आगे सवाल पूछने से पहले लिखा था, "यह सभी कर्मचारियों के लिए एक जीत है और सभी को वहाँ रहने और उत्पादकता को अनुकूलित करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक शानदार तरीका है."

The beauty of twitter-getting the answer direct.

That is a win for all employees & a great way to keep everyone incentivized to be there & optimize productivity.

How is it structured?

If it's “share based comp”, does that count as an expense then added to adjusted earnings?