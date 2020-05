सिल्वर रंग के सुटकेस की तरह समुद्र के ऊपर उड़ता दिखा 'UFO', वायरल हुआ VIDEO

सैन्य समाचार वेबसाइट 'द ड्राइव अंडर द फ्रीडम ऑफ इंफ़ॉर्मेशन' एक्ट डिटेल रन-इन के तहत यूएफओ के साथ चलाए जा रहे सेवेन हेजार्ड नाम की रिपोर्ट जारी की गईं. इस रिपोर्ट में लिखा गया कि 2013 और 2014 में डब्ल्यू -72 वार्निंग एरिया के अंदर एक पैच देखा गया था.

27 जून, 2013 की पहली रिपोर्ट में कहा गया कि स्ट्राइक फाइटर स्क्वाड्रन 11 ने एक विमान को देखा जो सफेद रंग था और लगभग एक ड्रोन या मिसाइल के साइज का था.

एक दूसरी रिपोर्ट में कहा गया है कि सिल्वर कलर की सूटकेस जैसी एक उड़ती हुई चीज दिखी है. जो शायद यूएफओ है. साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया, पायलट इस अजीब सी चीज के 1,000 फीट के पास से गुजरे भी लेकिन इसकी पहचान नहीं हो पाई कि आखिर यह क्या था? इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वार्निंग एरिया में कई बार अजीब सी उड़ती हुई चीज दिखाई दी हैं.

