शख्स ने पहली बार बनाया ऐसा Banana Bread, हैरान रह गए लोग, बोले- ‘आप तो कमाल के कुक हो...’

नए लोगों के लिए बेकिंग एक मुश्किल काम हो सकता है, यही वजह है कि यूजर की फोटो ने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया. फोटो में पूरे केले के साथ एक ब्रेड दिखाई गई है, जिसके साथ कैप्शन में लिखा है, ‘पहली बार बनाना ब्रेड बनाया, और रिसिपीज जानने के लिए मुझे फॉलो करें.'

Made banana bread for the first time 🙏🏻 follow me for more recipes pic.twitter.com/uyGRYatP8J — Sar (@Sar_Ren_Gas) February 3, 2021

यूजर @Sar_Ren_Gas द्वारा शेयर की गई यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल रही है. जिसपर अबतक 8 हजार से भी ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं और दो हजार से ज्यादा बार रिट्वीट किया जा चुका है. अब इस फोटो पर लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. कोई कह रहा है जीनियस, तो किसी ने यूजर की क्रिएटिविटी की तारीफ की है.

Omg that is the best. I don't know who you are but you won the internet today. — Txnbenjamin (@TxnBen) February 4, 2021

Looks to be a new recipe. — lorimatthews (@_LoriMatthews_) February 4, 2021

This is ridiculous. Everyone knows you have to use overripe bananas. These are still green. 😆 — mattomom.wear.a.mask!😷🐲 (@mattomom) February 4, 2021

I love that banana bread dude you are professional in baking.. Wao.. 🙏👽 — Ashylan here. (@Rosellamiami) February 4, 2021

Peel on for more flavor right? — SIMPMASTER69 (@S_sader420) February 3, 2021