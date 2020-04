पैर फिसला और गहरे कुएं में जाकर गिर गया हाथी, गांव वालों ने ऐसे निकाला बाहर... देखें Video

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लोगों का काफी प्यार मिल रहा है. इस वीडियो को अबतक 4 हजार से भी अधिक बार देखा जा चुका है. साथ ही लोग इस वीडियो पर कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा कि कोरोनावायरस के खौफ के बीच इस तरह का वीडियो दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.

Rescued the male elephant fallen into agricultural well in Hoogyam ,MM Hills Wildlife Sanctuary.Thanks to villagers ,police ,media and forest frontline staff for cooperating.

कुछ लोगों ने सलाह देते हुए कहा कि इस कुआ को मरम्मत की जरूरत है. बताते चले कि यह मलई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य 2013 में स्थापित किया गया था. यह हाथी, तेंदुआ और हिरणों के अलावा कई जानवरों का घर माना जाता है.



