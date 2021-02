महिला ने शेयर की Bollywood की अनदेखी तस्वीरें, तो एक्ट्रेस ने अपनी फोटो पर दिया ऐसा रिएक्शन - देखें Photos

लेखक सैम जावेद को हाल ही में अपनी चाची के सामान की सफाई करते हुए पुरानी बॉलीवुड तस्वीरों का खजाना मिला. "मेरी चाची का कई साल पहले निधन हो गया," मिस जावेद ने ट्विटर पर बुधवार को 1960 के दशक के बॉलीवुड सितारों की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा था जो उन्हें अपनी चाची के सामानों के बीच मिली थी. "उसके सामान में एक पुराना एल्बम था जो उन्हें बहुत पसंद आया. एल्बम कई वर्षों तक नहीं मिला, तहखाने में एक गोदाम में कहीं गुम हो गया था.

उन्होंने बताया, "यह एक सफाई के दौरान हाल ही में फिर से मिल गया."

मिस जावेद ने खुलासा किया, कि उनकी चाची जो एक छोटे से शहर में पली-बढ़ी थीं उन्होंने अपना अधिकांश समय बॉलीवुड फिल्मों में 50 और 60 के दशक में फिल्मी सितारों को पत्र लिखने में बिताया. समय के साथ, वह उस समय फिल्म उद्योग के कुछ सबसे बड़े नामों से ऑटोग्राफ की गई तस्वीरों और पत्रों का एक प्रभावशाली संग्रह बनाने में कामयाब रहीं.

विंटेज बॉलीवुड के खजाने के इस संग्रह के दौरान, मिस जावेद को शम्मी कपूर, आशा पारेख, धर्मेंद्र, सुनील दत्त, साधना और कई लोगों से ऑटोग्राफ ली हुईं तस्वीरें और पत्र मिले.

उन्होंने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म पर कई तस्वीरों को शेयर किया, जहां फैंस ने उन्हें खूब पसंद किया.

Saira Banu

The letter doesn't have a date but it is from the same time which means she must be around 18 yo in the pic

बीबीसी ने मिस जावेद की चाची को महरालन्सा नजमा के रूप में पहचाना, जिसे नजमा के नाम से जाना जाता है. अपने संग्रह के बीच मिस जावेद को एक अभिनेत्री तबस्सुम का व्यक्तिगत पत्र भी मिला, जिसे उन्होंने ऑनलाइन साझा नहीं किया था.

"वह उस समय वास्तव में युवा रही होंगी," मिस जावेद ने तबस्सुम की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा था, जो उन्होंने 1962 में वापस दिनांकित बताई थी. "उनका एक निजी हाथ से लिखा गया पत्र भी है जिसे मैं यहाँ साझा नहीं कर रही हूँ लेकिन अगर वह चाहती है तो @tabassumgovil के साथ साझा करने में खुशी होगी, “उन्होंने पूर्व अभिनेत्री को टैग करते हुए लिखा था.

तबस्सुम ने कुछ ही समय बाद जवाब दिया, मिस जावेद से व्यक्तिगत संदेश पर पत्र भेजने के लिए कहा, "लवली !! मुझे लगता है कि मैं 16 या 17 की थी, उन्होंने कहा- कृपया मुझे वह पत्र भेजें जो मैंने उन्हें भेजा है."

बीबीसी के अनुसार, पत्र व्यक्तिगत था जिसने दोनों के बीच चल रहे पत्राचार का संकेत दिया.

यह नजमा के संग्रह में पाया गया एकमात्र हस्तलिखित पत्र नहीं था. ट्विटर पर शेयर की गई तस्वीरों से पता चलता है कि धर्मेंद्र ने उन्हें हिंदी में लिखा एक पत्र भी भेजा था.

Dharmendra -1962

The pic is damaged but the good looks are intact!

सुनील दत्त ने उन्हें उर्दू में एक लंबा पत्र लिखा.

Sunil Dutt - 1962

He wrote her a long letter in Urdu which I can't read!

एक नजर डालिए ऐसी ही कुछ अन्य तस्वीरों पर:

Sadhana - 1964

From a time she was really popular as seen from the list of films

