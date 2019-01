5 लाख का फटका! ना दिया बारातियों को खाना और थमा दिया थर्माकोल से बना केक

लोग अपनी शादी को स्पेशल बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते. प्री-वेडिंग शूट से बढ़िया खाने तक, यूं ही लाखों उड़ा देते हैं. इसी वजह से हर साल करोड़ों का शादियों का बिज़नेस बढ़ रहा है. एक कपल ने अपनी शादी को खास बनाने के लिए खाने पर करीब 5 लाख रुपये खर्च किए. ये सोचकर कि मेहमानों को स्वादिष्ट खाना मिल जाएगा और सब खुश हो जाएंगे. इस 5 लाख के केटरिंग पैकेज में शादी का केक और पूरी दावत शामिल थी. लेकिन हुआ कुछ उलटा.

गुलाब जामुन बना पाकिस्तान की नेशनल मिठाई, Twitter पर लोग बोले - हलवा और सोन पापड़ी नहीं लाए

केटरिंग वालों ने ना खाना दिया बल्कि शादी का केक भी थर्माकोल का थमा दिया. जी हां, एक-दूसरे को अंगूठी पहनाने के बाद इस कपल ने जैसे ही चाकू से केक काटा, तो क्रीम या चॉकलेट नहीं बल्कि टुकड़ों में थर्माकोल यहां से वहां बिखर गया. ये देख दुल्हन बोल पड़ी कि मेरे सबसे खास दिन को, सबसे खराब दिन बना दिया.

ये जोड़ी फिलिपिन के मनिला शहर की है, जिन्होंने अपनी शादी की केटरिंग पर करीब 1,40,000 पेसोस (5 लाख भारतीय रुपये) खर्च किए. लेकिन उनकी ड्रीम वेडिंग पूरी तरह खराब कर दी गई.

Couple Pays Rs 5 Lakh For Wedding Catering, Gets Duped With a Thermocol Cake https://t.co/RLOEHAnhjRpic.twitter.com/QSLckU5RtA