इंटरनेट पर छाई पाकिस्तान में दहेज के खिलाफ जागरुक करने वाली यह तस्वीरें, तो लोगों ने कुछ इस तरह दिखाई नाराजगी

संगठन ने ऐसी तस्वीरों को शेयर करते हुए जिनका उद्देश्य दहेज के बोझ को उजागर करना है, ट्वीट किया, "यूएन महिला पाकिस्तान @ALIXEESHAN के ‘नुमाइश' दहेज के खिलाफ प्रतिज्ञा का समर्थन करता है."

बहुत लोगों ने सहयोग और इसके पीछे के सामाजिक संदेश की सराहना की, वहीं कुछ ने फैशन डिजाइनर की आलोचना करते हुए कहा, कि महंगे कपड़े बेचते हुए दहेज के खिलाफ उनके अभियान ने उनकी ओर से पाखंड के अलावा कुछ नहीं किया.

Great message. But capitalism remains undefeated. Whereas designer #AliZeeshan has put forth an applaudable message, but his very bridal dresses cost an arm and leg to the same bride's family. 1 designer dress costs as much as the entire dowry. #SayNoToDowry#CapitalismThriveshttps://t.co/U5jyJp3YPe — Aimen Akhtar (@aimenakhtar97) February 10, 2021

But what to say to the designer who initiated this campaign & sold bridal dresses starting from LACS...

An innocent question — Adnan Hameed (@adnan6673) February 10, 2021

i know

but if a person is involved in selling expensive marriage related stuff shouldbt b right person to talk about dowry



main expense of marriage is anyway the bridal/groom dress n marriage cermony which cost from as low as 5 lakh .by bride father — Yaseen Sani (@Sarkarsani) February 7, 2021

Such hypocrites. The same@ALIXEESHAN burdening parents

by selling unaffordable

dresses is educating society against

dowry. Gareeb ka mazak urao. A good advertisement

strategy, use social issues to gain public's attention to the newly

launched "luxury" bridal wear. @reportpemrahttps://t.co/FXsoq9Qodw — Miqdad Sibtain (@MiqdadSibtain) February 8, 2021

कुछ ने महसूस किया कि पाकिस्तान के भव्य विवाह व्यवसाय में शामिल किसी को भी दहेज की संस्कृति की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है. कई लोगों ने यह भी बताया, कि दहेज की तरह, शादी के महंगे कपड़े खरीदने का बोझ भी दुल्हन के परिवार पर पड़ता है और फैशन डिजाइनर को प्रतिगामी प्रथाओं में उलझाने के लिए दोषी ठहराया.

हालांकि, ट्विटर पर कई लोगों ने इस अभियान की सराहना करते हुए कहा, कि यह एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए उत्कृष्ट दृश्यों का उपयोग करता है.

This picture is so powerful, the dowry mongering needs to end!



It hurts my heart how the family of a girl starts saving for dowry the moment a girl is born in a household, and ends up broke ????#StopDowryMongering#NumaishnaLagao#DowryFreePakistanhttps://t.co/ucrnlV8jU6 — Rida Sharif (@ridasharif) February 8, 2021

ज़ीशान के अनुसार, नुमाईश का लक्ष्य "अपनी शिक्षा के बदले बेटियों के दहेज (जेहेज़) के लिए पैसे बचाने पर झगड़ रहे परिवारों के युग और चिंताजनक मुद्दे पर प्रकाश डालना है