सोशल मीडिया पर छाए ये अनोखे AirPods Cover, फोटो देख आप भी कहेंगे So Cute

सोशल मीडिया पर अक्सर नई और अनोखी चीजें देखने को मिलती हैं. कई बार कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, जिन्हें देखकर हम हैरान रह जाते हैं. तो वहीं कई बार कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, जो हमारा दिल को छू जाती हैं. हम यहां आपको जो दिखाने जा रहे हैं, वो फोटोज़ जरूर आपका दिल जीत लेंगे और जिन्हें देखकर आप भी सो क्यूट कहने से खुद को रोक नहीं पाएंगे. आपने अबतक बहुत से एयरपॉड्स कवर (AirPods cover) देखे होंगे. जो ज्यादातर सिंपल और कलरफुल होंगे. लेकिन, यहां हम आपको जो एयरपॉड कवर्स दिखाने जा रहे हैं, वो काफी अनोखे हैं. जिन्हें देखकर आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि वो एयरपॉड्स कवर हैं या कुछ और.

दरअसल, ट्विटर पर बहुत से यूजर्स ने इतने अनोखे डिजाइन और कलर के एयरपॉड्स कवर शेयर किए हैं, जो देखने में बहुत क्यूट हैं और फनी भी. उन्हें देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो एयरपॉड्स कवर हो सकते हैं. ट्विटर पर सबसे पहले Sabina Meschke नाम की एक महिला ने वैसलीन के डिब्बे वाला एयरपॉड कवर शेयर किया. उसके बाद तो जैसे ट्विटर पर अनोखे एयरपॉड्स कवर की लाइन सी लग गई हो. लोग एक के बाद एक यूनीक एयरपॉड कवर शेयर करने लगे.

Not to alarm anyone but pic.twitter.com/xKvmWOGIWH — Sabina Meschke (@sabinameschke) January 5, 2021

sorry i need this pic.twitter.com/bVK0aiZkwa — marianna (best ass on this app) (@itsmariannnna) January 5, 2021

If myAirPods can wear a mask, so can you. pic.twitter.com/11TRHF6Bdm — Sammy 🐍 (@sammymenendez24) January 5, 2021

There's a lack of anime in this thread, so I'm here to contribute. pic.twitter.com/bUqrOQRemu — Chilly Chukwu (@chukwuuu) January 6, 2021

for your consideration: the Poké-ball pic.twitter.com/stUXSBRSaR — Whoremione Granger (@BuzzFeedObi) January 5, 2021

They have baby Birkin AirPod cases too 🥺 pic.twitter.com/PkbwBPIcjI — Cнι¢кєη Cнσω Pαιη 🍜 (@jarriaun) January 6, 2021

I present my tide pods pic.twitter.com/byd3n8imj5 — obi-wan kennetha💙 (@BazookaJoekid) January 6, 2021

Cuz I'm a flight attendant ✈️ pic.twitter.com/fOABNdvBI9 — AsToldByKay ⚡️ (@queenkayday) January 6, 2021