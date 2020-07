प्यासी गिलहरी को शख्स के हाथ में दिखी पानी की बॉटल, हाथ उठाकर मांगा और फिर... देखें Viral Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि गिलहरी शख्स के पास पहुंचती है. वो हाथ देकर उसको पानी पिलाने के लिए इशारा करती है. जैसे ही वो नीचे बैठता है तो वो दो पैरों पर पानी पीने के लिए खड़ी हो जाती है. पूरा मुंह अंदर डालकर वो मजे से पानी पीने लगती है. इस वीडियो को ट्विटर पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर सुशांत नंदा ने शेयर किया है, जो काफी वायरल हो रहा है.

सुशांत नंदा ने 16 जुलाई की रात को वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'गिलहरी पानी मांगते हुए...'

Squirrel asking for water.... pic.twitter.com/JNldkB0aWU — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 16, 2020

इस वीडियो के अब तक 3 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 15 हजार से ज्यादा लाइक्स और 3 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स और कमेंट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने शख्स की जमकर तारीफ की. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं....

