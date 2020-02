मंदिर के पास खुदाई में मिले 1.7 किलो सोने के सिक्के, अरबी भाषा में लिखा मिला कुछ ऐसा...

थिरुवनाईकवल (Thiruvanaikaval) में जम्बुकेश्वर मंदिर (Jambukeswarar Temple) के पास खुदाई करते हुए तांबे के बर्तन में 1.716 किलोग्राम वजन के 505 सोने के सिक्के मिले. बुधवार को खुदाई के दौरान लोगों को यहां सोने के सिक्के मिले तो इस खबर को सुनकर हड़कंप मच गया.

स्मृति ईरानी ने पोस्ट की 'पार्वती' के साथ अपनी पुरानी फोटो, देखकर हैरान रह गए करण जौहर, बोले- 'हे भगवान...'

मंदिर के अधिकारियों ने बताया कि जमीन के अंदर से 504 छोटे और 1 बड़ा सिक्का मिला. इन सिक्कों में अरबी लिपि के अक्षर हैं. सिक्के 1000 से 1200 साल पुराने हैं. उन्होंने बताया कि 7 फीट की गहराई में उनको एक तांबे का बर्तन दिखाई दिया.

जब इसको खोलकर देखा तो उसमें सोने के सिक्के मिले. सिक्कों को मंदिर प्रशासन ने पुलिस को सौंप दिए गए. फिलहाल सिक्कों की कीमत का खुलासा नहीं किया गया है.

ट्रक ड्राइवर ने जैसे बजाया हॉर्न तो बजने लगा धर्मेंद्र का गाना, फिर बजवाकर लोगों ने ऐसे किया डांस, देखें Video

Tamil Nadu: 505 gold coins weighing 1.716 kg found in a vessel during digging at Jambukeswarar Temple in Thiruvanaikaval, Tiruchirappalli district yesterday. Coins were later handed over to the police. pic.twitter.com/1zYHJZ2MLd